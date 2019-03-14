13 марта 2019
12 марта 2019

Солистка пермского «Балета Толстых» скончалась от лишнего веса

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 19:34
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Прощание с артисткой состоялось 13 мартаФото: Екатерина Юркова, «ВКонтакте»

В пермском балете Евгения Панфилова скончалась артистка труппы «Балета Толстых» Екатерина Юркова. О трагическом событии сообщила дочь балетмейстера Арина Панфилова на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня ночью не стало Екатерины Юрковой. Солистки Балета Толстых Евгения Панфилова. Внезапно. Неожиданно. Больно», — написала Панфилова. Перед смертью у 50-летней актрисы было обострение хронических заболеваний, вызванных лишним весом, уточняет портал «В курсе.ру».

«Жаль… очень жаль…», «Соболезнуем!!! Знаковая фигура была в балете», «Такой позитивный человек была! Жалко, что такие классные артистки рано уходят с этого света», — написали Ирина Крюкова, Ольга Цаплина и Александр Иванов под скорбным постом Арины Панфиловой.

Женщина скончалась 11 марта. Прощание с ней состоялось 13 марта.

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