Солистка пермского «Балета Толстых» скончалась от лишнего веса

В пермском балете Евгения Панфилова скончалась артистка труппы «Балета Толстых» Екатерина Юркова. О трагическом событии сообщила дочь балетмейстера Арина Панфилова на своей странице во «ВКонтакте».
«Сегодня ночью не стало Екатерины Юрковой. Солистки Балета Толстых Евгения Панфилова. Внезапно. Неожиданно. Больно», — написала Панфилова. Перед смертью у 50-летней актрисы было обострение хронических заболеваний, вызванных лишним весом, уточняет портал «В курсе.ру».
«Жаль… очень жаль…», «Соболезнуем!!! Знаковая фигура была в балете», «Такой позитивный человек была! Жалко, что такие классные артистки рано уходят с этого света», — написали Ирина Крюкова, Ольга Цаплина и Александр Иванов под скорбным постом Арины Панфиловой.
Женщина скончалась 11 марта. Прощание с ней состоялось 13 марта.