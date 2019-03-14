Министерская проверка едет проверять челябинский вуз на коррупцию

Министерство спорта РФ проведет внеплановую проверку Уральского госуниверситета физкультуры (УралГУФК), расположенного в Челябинске. Поводом послужило обращение главы местного отделения «Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования» Андрея Омельяненко, заявившего о коррупции в вузе. Информацию об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил сам общественник.
Полиция уже ведет доследственную проверку по его жалобе на незаконное завышение зарплат. По данным Омельяненко, руководству вуза уходит 46,5% всего фонда зарплаты при лимите 40%. А и. о. ректора Сергей Сериков мог выписать премии по 50 тыс. рублей трем членам комиссии по закупкам, чтобы они оплатили этими деньгами штраф за отмену конкурса по приобретению иномарки Volkswagen Touareg. Кроме того, жена бывшего ректора Елена Орехова, говорится в жалобе, получала ежемесячную премию 50 тыс. рублей, являясь лаборантом одной из кафедр.
Экс-ректора УралГУФК Евгения Орехова в мае 2016 года задержали сотрудники ФСБ при передаче ему взятки от коммерсантов Игоря Чарикова и Владимира Поляка. Позднее ему предъявили еще пять эпизодов получения в общей сложности двух млн рублей за победу конкретных фирм в конкурсах на проведение работ и оказание услуг для нужд университета. В Санкт-Петербурге арестовали дочь ректора, которая, по версии силовиков, также была задействована в коррупционных схемах. Дело рассматривается в Центральном райсуде Челябинска.
Ранее за хищение денег вуза осудили предшественника Орехова на посту ректора — Леонида Куликова.