На Урале пожарный отказался спасать детей из огня и пытался помешать их отцу

Пожарный не нашел в горящем доме трех человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU (Фото из архива)

В Верхотурье пойдет под суд 35-летний сотрудник пожарно-спасательной части. Мужчина обвиняется в халатности во время исполнения службы. В октябре 2017 года мужчина не стал искать в горящем доме детей двух и трех лет и их 65-летнего деда.

«Обвиняемый вошёл в горящий дом с целью обнаружения и спасения людей, но к исполнению своей обязанности подошёл халатно», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Далее пожарный, покинув помещение, выставил у входа в дом оцепление, чтобы не допустить в горящее здание людей, намеревавшихся спасти детей и старика.

В итоге в горящий дом все же удалось проникнуть отцу, который смог вынести двух малышей, один из которых скончался в машине скорой помощи. Пожилой мужчина к этому моменту уже был мертв. Позднее в своем рапорте и акте о пожаре сотрудник МЧС написал, что людей из горящего дома выносил он сам. Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.