Подсчитаны убытки России из-за аварии с отправленными в Китай С-400

Россия потеряла более 18,9 миллиардов рублей из-за того, что С-400 «Триумф» не были застрахованы Фото: wikipedia.org

Зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые должны были поставить в Китай, но были уничтожены после того, как перевозившее их судно попало в шторм, частично не были застрахованы. В результате «Рособоронэкспорт», входящий в состав Ростеха, понес убытки в размере 17 миллиардов рублей.

В декабре 2017 года «Рособоронэкспортом» был заключен договор страхования с «Независимой страховой группой» (НСГ) на 19,9 миллиардов рублей. Полис был выдан на одну партию груза, а на борту судна находились еще две партии, не включенные в страховку, пишет «Фонтанка». В результате НСГ выплатила «Рособоронэкспорту» лишь около 0,15% от страховой суммы (31,7 миллионов рублей).

По данным издания, «Рособоронэкспорт» подал в суд на компании, которые занимались перевозкой ракет: убытки по трем искам оцениваются в 17 млрд рублей.

Зенитные ракеты С-400, предназначенные для Китая, были повреждены в ходе транспортировки на корабле, из-за чего их пришлось уничтожить, напоминает «Национальная служба новостей». 19 января этого года стало известно, что судно с комплектующими для ЗРС попало в шторм в районе пролива Ла-Манш.