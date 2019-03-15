Государство за свой счет отправит в отпуск миллион семей

Семьи отправят к морю за государственный счет Фото: pixabay.com

В России могут ввести сертификаты на отдых с детьми. Как сообщили в Министерстве просвещения, сертификаты будут выдавать многодетным, малообеспеченным и неполным семьям, а также родителям, воспитывающим детей-инвалидов.

Сертификатом можно будет оплатить отдых на курортах Крыма и Черноморского побережья за счет государства. Как пишут «Известия», сейчас Минпросвещения разрабатывает механизм его выдачи. По подсчетам издания, право на отдых за счет государства будут получать около одного млн семей ежегодно. Цена вопроса для правительства — 80 млрд рублей.

Как считает глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, новая программа правительства позволит не только обеспечить семьи бесплатными путевками на отдых, но и стимулировать развитие внутреннего туризма.

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что семьям нужно не только выдавать сертификаты, но и оплачивать дорогу к месту отдыха. «я бы предложил оплачивать и дорогу: с учетом географии нашей страны путь к морю порой стоит дороже, чем проживание, питание и развлечения», — сказал Барзыкин.