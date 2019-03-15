Корабль пытаются вытянуть катерами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Судно Maryland под флагами Либерии вечером 14 марта село на мель в Керченском проливе. Сейчас его пытаются вытянуть с мелкого участка с помощью буксиров.

«Балкер судовой компании Klip Marine Shipmanagement сел на бровку Керчь-Еникальского канала около 19.40», — уточняет «Пятый канал» со ссылкой на заявление Росморречфлота. «Он шел в караване из Мариуполя в Италию с грузом металла», — пояснили в ведомстве. Там добавили, что сейчас севший на мель Maryland не мешает проходу других судов, и ограничение движения кораблей в Керченском проливе было снято.

Известно, что сухогруз попытались вытащить с мелкого участка при помощи двух буксиров. Позже к ним присоединились еще два катера, но пока вытянуть корабль с мели не удалось. Специалисты допускают, что судно придется частично разгрузить. Уточняется, что угроз для экологии или жизни людей нет.

Ранее на мель близ Фалмута в Великобритании российский сухогруз «Кузьма Минин». Во время инцидента, сильно повредился топливный бак судна. Позже британские власти арестовали корабль за долги судовладельца.