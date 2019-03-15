14 марта 2019
13 марта 2019

В Кургане оштрафовали скандальную клинику, у пациентки которой «взорвалась грудь»

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 11:13
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Открытая лицензия на 04.08.2015. Доктор.Медицина., врач, медицина, операция, доктор, хирург
На клинику Persona Nova неоднократно жаловались пациентыФото: Pixabay

Клиника пластической хирургии Persona Nova в Кургане оштрафована на 33 тысячи рублей за предоставление потребителям недостоверной информации и ущемление их прав, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ранее на эту клинику неоднократно жаловались пациенты, в том числе на «взорвавшуюся» после операции грудь.

«Обществом с ограниченной ответственностью „Мэрилин“ (управляет клиникой Persona Nova, — прим. ред.) были допущены нарушения прав потребителей на предоставление достоверной информации для потребителей. Кроме того, в договора на оказание платных медицинских услуг включались пункты, ущемляющие права потребителей», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В отношении юридического лица составили протоколы об административных нарушениях по ч.1 и ч.2 статьи 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей). Всего вынесено четыре постановления по данному делу, два из которых уже вступили в силу.

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У пациентки клиники пластической хирургии в Кургане «взорвалась грудь». ФОТО

Ранее «URA.RU» сообщало о неоднократных жалобах пациентов на клинику Persona Nova в Кургане. Самый громкий скандал произошел в 2017 году, когда после операции скончалась 40-летняя женщина. Позже оказалось, что в организации работал хирург без медобразования. Пациенты также сообщали, что клиника не возвращает деньги за неоказанные услуги.

Последняя жалоба на клинику поступала в начале этого года. Жительница Кургана заявила, что из-за осложнений после операции грудь у нее буквально «взорвалась». Свои слова она подтвердила шокирующим фото. Владелица клиники Марина Ермакова тогда заявляла «URA.RU», что пациентка таким образом вымогает у нее деньги.

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