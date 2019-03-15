В Кургане оштрафовали скандальную клинику, у пациентки которой «взорвалась грудь»

Клиника пластической хирургии Persona Nova в Кургане оштрафована на 33 тысячи рублей за предоставление потребителям недостоверной информации и ущемление их прав, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ранее на эту клинику неоднократно жаловались пациенты, в том числе на «взорвавшуюся» после операции грудь.
«Обществом с ограниченной ответственностью „Мэрилин“ (управляет клиникой Persona Nova, — прим. ред.) были допущены нарушения прав потребителей на предоставление достоверной информации для потребителей. Кроме того, в договора на оказание платных медицинских услуг включались пункты, ущемляющие права потребителей», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В отношении юридического лица составили протоколы об административных нарушениях по ч.1 и ч.2 статьи 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей). Всего вынесено четыре постановления по данному делу, два из которых уже вступили в силу.
Ранее «URA.RU» сообщало о неоднократных жалобах пациентов на клинику Persona Nova в Кургане. Самый громкий скандал произошел в 2017 году, когда после операции скончалась 40-летняя женщина. Позже оказалось, что в организации работал хирург без медобразования. Пациенты также сообщали, что клиника не возвращает деньги за неоказанные услуги.
Последняя жалоба на клинику поступала в начале этого года. Жительница Кургана заявила, что из-за осложнений после операции грудь у нее буквально «взорвалась». Свои слова она подтвердила шокирующим фото. Владелица клиники Марина Ермакова тогда заявляла «URA.RU», что пациентка таким образом вымогает у нее деньги.