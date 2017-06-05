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10:21  05 июня 2017 0

В Кургане возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки в клинике пластической хирургии

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Нижний Тагил, операция, хирург, медицина, врачи
На медиков завели уголовное делоФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки клиники пластической хирургии «Персона Нова». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Заведующая детсадом Светлана Гневашева скончалась еще в начале мая. По данным следствия, на базе стационара Областной железнодорожной больницы пациентке была проведена пластическая операция. На следующий день женщина скончалась — у нее оторвался тромб. Руководство клиники заявило, что пациентке была оказана полномасштабная медицинская помощь и летальный исход был несчастным случаем.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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