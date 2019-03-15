Остановлено строительство китайского завода на берегу Байкала

Строительство китайского завода по забору питьевой воды из озера Байкал приостановлено. О вступившем в силу решении суда в пятницу, 15 марта, объявило Правительство Иркутской области.
«Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры», — приводит ИА FlashSiberia сообщение пресс-службы регионального правительства. Основанием стали выявленные в ходе проверки надзорными органами многочисленные нарушения. При этом речь идет не о полном сворачивании стройки: ее лишь приостановили до устранения нарушений.
В частности, в поселке Култук, где велось строительство, найдены следы нефтепродуктов и беспорядочно сваленные отходы производства, отсутствовало разрешение на проведение земляных работ. Кроме того, выявлены нарушения на этапе общественных слушаний по строительству этого завода и в ходе проведения государственной экологической экспертизы.
Ранее законность строительства завода призвал проверить председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, напоминает телеканал 360. Опасаясь за экологию родных мест, местные жители устроили несколько акций протеста против будущего завода «АкваСиб».