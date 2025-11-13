Отношения РФ и ФРГ достигли низшей точки со времен Великой Отечественной

Провал в отношениях связывают с риторикой европейских политиков Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Отношения России и Германии достигли низшей точки с момента образования ФРГ (Федеративная республика Германия образована в 1949 году). Об этом объявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский на встрече с представителями руководства Международной общественной организации Общество «Россия-Германия».

«По вине правящих сегодня в Германии политических элит… они (отношения, — прим. ред.) находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. В Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между нашими странами, вознамерились нанести России „стратегическое поражение“», — приводятся слова дипломата на сайте МИД России.

В министерстве подчеркнули, что германские претензии на «лидерство» вызывают неприятие в России и у некоторых политических сил в Европе. Особенно на фоне голосования немецких дипломатов против проекта резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма.

Продолжение после рекламы