Отношения РФ и ФРГ достигли низшей точки со времен Великой Отечественной
Провал в отношениях связывают с риторикой европейских политиков
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Отношения России и Германии достигли низшей точки с момента образования ФРГ (Федеративная республика Германия образована в 1949 году). Об этом объявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский на встрече с представителями руководства Международной общественной организации Общество «Россия-Германия».
«По вине правящих сегодня в Германии политических элит… они (отношения, — прим. ред.) находятся в низшей точке с момента образования ФРГ. В Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между нашими странами, вознамерились нанести России „стратегическое поражение“», — приводятся слова дипломата на сайте МИД России.
В министерстве подчеркнули, что германские претензии на «лидерство» вызывают неприятие в России и у некоторых политических сил в Европе. Особенно на фоне голосования немецких дипломатов против проекта резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма.
Последние месяцы обсуждается вероятность прямого конфликта Германии и России. Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт связывает такие настроения тем, что европейские политики, включая канцлера Германии Мерца, «ведут себя так высокомерно и безответственно». А немецкое издание Spiegel вспоминало, как укреплялись отношения Москвы и Берлина под руководством бывшего канцлера Ангелы Меркель.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.