На депутата Госдумы завели дело о взятке, которая пошла на заботу о близких

Вороновский проходит подозреваемым по уголовному делу Фото: Илья Московец © URA.RU

В отношении лишенного неприкосновенности депутата Госдумы Анатолия Вороновского возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

«В отношении лишенного неприкосновенности депутата Госдумы <...> Анатолия Вороновского возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК)», — сказано в тексте Коммерсанта. По делу он проходит в статусе подозреваемого.

В настоящее время Вороновский не задержан. Расследование данного дела находится в ведении Главного следственного управления СКР. После того как с депутата была снята неприкосновенность, ему был проведен допрос. При ответе на ряд вопросов следователь отметил, что подозреваемый воспользовался правом, предусмотренным 51-й статьей Конституции, которая дает возможность не давать свидетельские показания против себя и своих близких.

В рамках следствия депутат предоставил все документы, которые могут быть использованы им для выезда из страны. Также он взял на себя обязательство являться к следователю по первому требованию. Учитывая эти обстоятельства, следствие приняло решение воздержаться от его задержания.