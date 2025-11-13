Путин раскрыл, как дружба России и Китая влияет на мир

По словам Путина, РФ и КНР сотрудничают в самых разных сферах, реализуя масштабные проекты Фото: Роман Наумов © URA.RU

Партийный диалог между Россией и Китаем имеет важное значение для развития российско-китайских отношений. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в своем приветственном слове к участникам диалога «Партия „Единая Россия“ (ЕР) — Коммунистическая партия Китая». Он подчеркнул, что пратнество между странами оказывает влияние на весь мир.

«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. <...> Важно, что „Единая Россия“ и Коммунистическая партия Китая поддерживают регулярные контакты с участием не только своих центральных органов, но и региональных структур. <...> Отношения способствуют построению более справедливого и демократического многополярного миропорядка», — сказал Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля. Как отметил глава российского государства, такой метод работы дает возможность детально рассмотреть значимые темы, которые входят в двустороннюю повестку.

Кроме того, это дает возможность делиться наработками в области создания и развития партий, функционирования парламентов и законотворчества, а также воплощать в жизнь значимые общественно-политические проекты. Путин обратил особое внимание на взаимодействие РФ и КНР в международных делах. По его словам, это способствует построению более справедливого миропорядка. Кроме того, Россия и Китай реализуют совместные инициативы в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной сферах.

