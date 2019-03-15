14 марта 2019

Отставка председателя главного суда Челябинска сорвалась

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 12:03
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Челябинские судьи вновь не смогли избавиться от коллегиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Квалификационная коллегия судей (ККС) Челябинской области вынуждена была перенести рассмотрение вопроса об отставке председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой. Об этом сообщили «URA.RU» в коллегии.

«Причиной стало то, что Лутфуллоевой продлили больничный», — пояснили корреспонденту «URA.RU» в ККС. Новое, уже седьмое заседание по этому поводу, назначено на 22 марта.

Центральный районный суд Челябинска считается ключевым в городе и во многом на всем Южном Урале. Здесь рассматриваются судебные споры с государственными органами, а также избираются меры пресечения для задержанных чиновников всех рангов. Лутфуллоева стала его председателем в декабре 2016 года, что позволило ей в дальнейшем претендовать на существенное повышение — до заместителя председателя Челябинского областного суда. Однако ее карьеру внезапно подкосили жалобы подчиненных и уголовные дела в отношении мужа и других родственников.

Скандал разразился в конце прошлого года. Начиная с 4 марта ККС по инициативе Совета судей области пытается отправить Лутфуллоеву в отставку. Однако каждый раз по различным причинам это не удается.

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