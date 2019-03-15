Поклонники пермской актрисы Катерины Шпицы усмотрели в ее внешности сходство с голливудским актером Брэдом Питтом. Поводом для обсуждения внешних данных звезды «Реальных пацанов» стал новый снимок в Instagram.
В комментариях отметились как российские подписчики Шпицы, так и иностранцы: «Вы напомнили Брэда Питта. Вернее, если бы Питт был женщиной», «Это же Питт в женском обличии», «Вот кому нужно было играть миссис Смит вместе с Питтом», «И раньше сходство замечала, но тут прямо вообще», «Даже жутко, как похожи они» — отмечают подписчики актрисы.
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Так сложилось, что именно под международный женский день вышел совместный благотворительный проект Фонда профилактики рака, амбассадором которого я являюсь, и бренда Etam в пользу бесплатного консультируюшего сервиса «Просто спросить» для заболевших онкологией. Он называется « Выбираем буквы не по размеру, а по значению». Размеры в цифрах и буквах имеют значение лишь во время похода в магазин. А в жизни главное — принимать себя, ценить свою индивидуальность, любить и уважать своё тело. Мы, героини проекта, уверены в том, что буква каждой из нас— та, с которой начинается слово, входящее как часть в выражение жизненного кредо. Какова выбранная мною буква и каков мой лозунг, я расскажу в следующем посте, а узнать это раньше можно по ссылке в шапке моего профиля. #etam #frenchliberte #женщинырадиженщин #простоспросить Фото: @igorpavlovv
Ранее стало известно, что Катерина Шпица готовится готовится выйти замуж. Предложение руки и сердца актрисе сделал гендиректор фитнес-клуба X-Fit «Столешников» Руслан Панов. Для актрисы брак будет вторым. Она уже была замужем за профессиональным спортсменом и каскадером Константином Адаевым, в браке с которым родила сына Германа.