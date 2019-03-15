Экс-директору скандальной курганской свалки грозит колония

В Кургане перед судом предстанет бывший директор «Шуховского полигона ТБО», обвиняемый в растрате вверенного имущества. Это муниципальное предприятие в очередной раз попало в поле зрения силовиков после проверки, организованной природоохранной прокуратурой в прошлом году.
«Бывшему директору предъявлено обвинение в том, что за счет средств предприятия, по завышенной более чем в два раза стоимости им было приобретено в нерабочем состоянии транспортное средство МАЗ 5337 общей стоимостью 750 тысяч рублей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе зауральской прокуратуры. После покупки автомобиля его пришлось ремонтировать за счет Шуховского полигона. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела велось более полугода. Как ранее сообщало «URA.RU», оно было возбуждено в июне 2018 года, после проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В настоящее время все материалы переданы в Курганский городской суд. Экс-директору грозит до шести лет тюрьмы. Кроме того, прокуратурой предъявлен иск о взыскании ущерба в полном объеме.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в июне 2018 года заместитель директора Шуховского полигона был уволен из-за того, что допустил возникновение пожара и, как следствие, образование едкого смога над Курганом. Ранее муниципальное предприятие обвиняли в хищении полезных ископаемых: с 2010 года там незаконно добывали песок для собственных нужд.