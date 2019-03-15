На Урале суд не смог лишить прав пойманного пьяным за рулем сына мэра

В судебном участке № 1 мировом суде города Тавды не состоялось заседание, на котором должны были лишить водительских прав Максима Лачимова, сына мэра города. Подсудимый не явился в суд, хотя был уведомлен о дате и времени заседания.
«Заседание не состоялось по причине не явки. Следующее назначено на 29 марта», — сообщили «URA.RU» в мировом суде Тавды. В суде уточнили, что если административное дело не будет рассмотрено в течение двух месяцев, то человек может избежать наказания. Но Лачимову-младшему на это надеяться не стоит, так как по закону решение может быть принято и в его отсутствие.
Ранее «URA.RU» сообщало, что сына мэра, который возможно был пьян, города гаишники задержали после погони на улице Лермонтова. От медосвидетельствования Максим Лачимов отказался.
«URA.RU» писало, что в декабре 2018 года в Тавде, на улице Заводской, в ДТП попал автомобиль Максима Лачимова. Подоспевшим госавтоинспекторам пьяный сын мэра рассказал, что спал на заднем сиденье своего автомобиля, когда машину вместе с ним угнал неизвестный. Еще раньше Максим Лачимов попадал в ДТП — врезался знак «главная дорога», перевернулся и отказался от медосвидетельствования. Другой сын мэра, Алексей, также попадался пьяным за рулем и тоже отказывался от медицинского освидетельствования.