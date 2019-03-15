История с разбившимися боингами скажется на всей гражданской авиации Фото: flickr.com, Nathan Walkowiak

Предложение закупать отечественный МС-21 вместо Boeing 737 Max выглядит «по меньшей мере странно», заявил в разговоре с «URA.RU» председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Учитывая, что МС-21 даже не прошел сертификацию, Россия не в состоянии заместить иностранные самолеты, поэтому с большой долей вероятности продолжит полеты на Boeing, отмечает Смирнов.

«Ему (МС-21 — прим. ред.) предстоят сотни испытательных полетов, проверок, — добавил эксперт. — На это порой уходят годы. От сертификации зависит и то, будет ли новый самолет продаваться за рубеж». Эксперт подтвердил, что у России нет возможности провести полное импортозамещение в гражданской авиации: «У нас есть Sukhoi Superjet 100, но это совсем другой тип самолетов, который не решит всех проблем».

Начало серийного выпуска МС-21 переносили уже трижды: так, из-за санкций в отношении «Объединенной авиастроительной корпорации» и Ростеха прекратилась поставка зарубежных материалов, в частности, для композитного крыла, напомнил в разговоре с «URA.RU» авиационный аналитик Дмитрий Адамидов. «Если Boeing 737 Max оперативно починят, то мы, конечно, продолжим его закупать», — добавил собеседник агентства. По его словам, в лучшем случае МС-21 может появиться на рынке к 2025 году.

Как сообщили «Ведомости», правительственная подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством вице-премьера Юрия Борисова порекомендовала авиакомпании «Победа» рассмотреть покупку 30 российских самолетов МС-21 вместо Boeing 737 Max. Ранее «Победа» подавала заявку в правкомиссию по импортозамещению на одобрение заказа 50 самолетов Boeing 737 Max. В итоге комиссия одобрила покупку 20 лайнеров с поставкой в 2019—2021 годах. Вопрос о лизинге еще 30 Boeing подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу не одобрила и не вынесла на правительственную комиссию.