Силовики заинтересовались зауральским предприятием с миллионными долгами по зарплате

По факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Мультипласт», расположенном в городе Шадринск Курганской области, возбуждено уголовное дело. Об этом «URA.RU» сообщили в следственном управлении СК России по региону.
«По данным следствия, в 2018—2019 годах руководство предприятия допустило частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат не менее 80 работникам на сумму не менее 7,5 миллионов рублей», — заявили в ведомстве. При этом следствие считает, что у компании имелась финансовая возможность погасить долги, однако руководство ей не воспользовалось.
Уголовное дело возбуждено по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства совершенного преступления.
Компания «Мультипласт» зарегистрирована в Шадринске в 2002 году. Основной вид ее деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Большая часть из 44 дополнительных видов деятельности также связаны со строительством. Получить оперативные комментарии руководства компании «URA.RU» не удалось.
По данным из открытых источников, прибыль ООО «Мультипласт» в 2017 году составляла 841 тыс. рублей при выручке в 185 млн рублей. В настоящее время в арбитражных судах рассматривается 16 дел с участием компании, большая часть из них — в качестве ответчика. Общая сумма исковых требований превышает 200 млн рублей. В начале марта в арбитражный суд поступило сразу два заявления о признании шадринской компании банкротом. Кредиторы заявили о долгах компании, превышающих 100 млн рублей.