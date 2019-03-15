После трагедии в Новой Зеландии западному миру предсказали новые теракты

Недовольство европейцев руководителями стран достигло критической отметки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Миграционная политика Запада приведет к новым терактам. Таким предположением с «URA.RU» поделился директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя произошедший в Новой Зеландии теракт. Ранее вооруженные преступники напали на две мечети в городе Крайстчерч и начали стрелять по прихожанам. На данный момент известно о 49 погибших.

«Массовый приток мигрантов, а также бездействие властей будет и дальше провоцировать вспышки гнева со стороны местных жителей. Случаи агрессии и теракты в отношении мусульман участятся по всему миру», — полагает он. По его словам, миграционная политика Европы привела к тому, что идентичность местных жителей и привычный образ жизни оказались под угрозой, ответом на это станут радикальные действия.

Вместе с тем повторению терактов, подобных тому, который произошел в Новой Зеландии, будут способствовать интернет и публикация соответствующего видео, считает председатель экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. Один из преступников снимал расстрел прихожан на камеру и вел прямую трансляцию в соцсети, напомнил он.

«Подобные преступники рассчитывают на максимальную огласку — отсюда театрализованность самого теракта: камера go-pro, определенная музыка и символика, какие-то тексты, объясняющие их поступки. Теракт уже топовая тема всех мировых СМИ. Все обсуждают видео и манифест. И где гарантия, что это не станет руководством к действию для последователей негодяя?» — заключил он.