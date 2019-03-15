В ДТП с участием 22 машин на тюменской трассе пострадала женщина

В крупной аварии на объездной автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский столкнулись 22 автомобиля. Одну из пострадавших увезли в тяжелом состоянии. Уточненные данные по ДТП корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД России.
«По предварительным данным, произошло массовое столкновение с участием 22 автомобилей. Это все большегрузы и легковые автомобили. Предварительно сообщается о двух пострадавших: 40-летняя женщина — у нее тяжелая травма, и 63-летний мужчина получил ушибы», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что месту происшествия были направлены 13 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в происшествии пострадало 18 машин. Сотрудники ведомства организовали реверсивное движения по одной полосе в обоих направлениях.