В Перми директор школы заплатит за червей в компоте

Руководство пермской школы, где в компоте нашли опарышей, привлекут к административной ответственности. Об этом «URA.RU» рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Проверка ведомтсва показала, что на складе пищеблока школьной столовой сухофрукты хранились с нарушениями. «Компот из кураги, который давали детям, готовился без обязательного этапа — переборки. Это является нарушением санитарно-эпидемиологических правил и норм», — пояснила нашему агентству пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ольга Шутова.
Представитель ведомства уточнила, что в кураге находились вредители. «Это говорит о некачественном контроле за поставляемой продукцией», — отметила она.
Сухофрукт из оборота школы изъяли, в отношении поставщики возбудили дело. Само учебное заведение и его директора привлекли к административной ответственности. «Предполагается штраф, сумма пока не назначена», — уточнила Шутова.
Ранее ученики школы города Чермоз Пермского края пожаловались на питание в столовой — в компоте из сухофруктов нашли крупного червяка. Фотографии неприятной находки, сделанные школьниками, разместили в местном паблике в соцсетях.