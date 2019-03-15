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В Перми директор школы заплатит за червей в компоте

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 16:43
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АО
Учебное заведение оштрафовали за нарушение СанПиНФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководство пермской школы, где в компоте нашли опарышей, привлекут к административной ответственности. Об этом «URA.RU» рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Проверка ведомтсва показала, что на складе пищеблока школьной столовой сухофрукты хранились с нарушениями. «Компот из кураги, который давали детям, готовился без обязательного этапа — переборки. Это является нарушением санитарно-эпидемиологических правил и норм», — пояснила нашему агентству пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ольга Шутова.

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Представитель ведомства уточнила, что в кураге находились вредители. «Это говорит о некачественном контроле за поставляемой продукцией», — отметила она.

Сухофрукт из оборота школы изъяли, в отношении поставщики возбудили дело. Само учебное заведение и его директора привлекли к административной ответственности. «Предполагается штраф, сумма пока не назначена», — уточнила Шутова.

Ранее ученики школы города Чермоз Пермского края пожаловались на питание в столовой — в компоте из сухофруктов нашли крупного червяка. Фотографии неприятной находки, сделанные школьниками, разместили в местном паблике в соцсетях.

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