МИД Белоруссии обозвал российского посла счетоводом и бухгалтером

Бабич отметил, что заявление белорусского МИД его не удивило Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолий Глаз сравнил посла России в Минске Михаила Бабича со «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером». Такое заявление он сделал, комментируя недавнее интервью российского дипломата на тему отношений РФ и Белоруссии.

«Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — цитирует RNS пресс-службу МИД, которая приводит слова Глаза. Также официальный представитель министерства посоветовал Бабичу получше разобраться в специфике Белоруссии и «проявить немного уважения».

Бабич отметил, что заявление белорусского МИД его не удивило. Дипломат предположил, что заявление пресс-секретаря «и есть верх дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор». По словам посла, важно, чтобы Россия и Белоруссия объективно оценивали информацию и выработали взаимоприемлемое решение, которое принесет благо народам государств.

Михаил Бабич до назначения на пост посла России в Минске с декабря 2011 года работал был в Приволжье. В 2016 году его хотели назначить послом России на Украине, однако украинская сторона не согласовала кандидатуру. Об отправлении Бабича в Белоруссию в качестве посла стало известно в середине июля 2018 года.