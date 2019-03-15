Звездный ведущий прилетит на перевал на вертолете Фото: Instagram, Андрей Малахов

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Телеканал «Россия» отправляется на перевал Дятлова. Об этом заявил ведущий Андрей Малахов во время сегодняшнего выпуска ток-шоу «Прямой эфир». «Через несколько часов наша съемочная группа совместно с журналистами „Комсомольской правды“ и сотрудниками Генпрокуратуры выезжает в экспедицию на перевал Дятлова, чтобы открыть тайну, которая уже 60 лет не дает никому покоя», — сообщил Малахов во время программы.

По данным «URA.RU», часть совместной экспедиции телеканала «Россия», «Комсомолки» и прокуратуры отправится на перевал Дятлова на снегоходах. Сам звездный ведущий с помощниками прилетит на знаменитый перевал на вертолете — его заброску туда обеспечивает компания, организующая вертолетные туры к заповедным местам России. На перевале Малахова их ждут 17 или 18 марта.

Как стало известно «URA.RU», прокурорская проверка по факту гибели группы туристов, анонсированная на пресс-конференции в начале февраля, также пройдет на перевале Дятлова в эти дни: свердловские прокуроры совместно вместе с экспертами будут выполнять необходимые действия на местности одновременно со съемками шоу. В пресс-службе свердловской прокуратуры заявили, что пока не комментируют выезд на перевал Дятлова.

Девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли в ночь на 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль («Гора мертвецов») на Северном Урале. 25 февраля поисковая группа нашла брошенную палатку, а затем пятерых туристов, оставшихся нашли под снегом лишь спустя два месяца. Точная причина трагедии до сих пор не установлена.

1 февраля, накануне 60-летия трагической даты гибели туристов, Генпрокуратура заявила о начале масштабной проверки по факту гибели группы Дятлова в далеком 1959 году. Вслед за ней слово взял и следственный комитет, назвавший причину гибели туристов: по версии следователей, девять молодых людей погибли из-за экстремальных условий.