Туристы из Екатеринбурга потерпели аварию в походе на перевал Дятлова

Уральские туристы на плато Маньпупынер Фото: Олег Помогаев

статья из сюжета Тайна перевала Дятлова

Группа туристов из турклуба Уральского федерального университета вернулась из экстремального похода по Северному Уралу. В составе группы был журналист «URA.RU» Андрей Гусельников. Почему перевал Дятлова пускает не всех — в его рассказе.

Мне доводилось бывать на перевале Дятлова, но летом. Отправиться туда сейчас заставили упреки «дятловедов»: «Легко рассуждать о том, что случилось с дятловцами, а вы сходите туда зимой сами!» То, что я не раз бывал в других зимних походах — не аргумент. И вот, узнав, что ребята из турклуба «Романтик» собираются на перевал, я напросился с ними, благо необходимый туристский опыт имелся.

Мы выгрузились на базе геологов Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Сразу оговорюсь: мы шли на перевал Дятлова не так, как обычно ходят группы туристов. Как правило, они заходят с юга по реке Ауспии (25 километров) или по дороге, наезженной снегоходами и квадроциклами, от кордона «База Ильича» (там 35 км). Но для опытных туристов это слишком легкий вариант, такой поход не подпадает даже под первую (самую легкую) категорию. Мы шли с севера, с базы геологов «Трехречье», поскольку еще одной нашей целью были знаменитые столбы на плато Маньпупунер (считается одним из чудес России).

По прямой между ними и перевалом Дятлова — около 70 км. Всего же маршрут составил 150 км и занял 10 дней, что соответствует 2-й (повышенной) категории сложности.

Туристская палатка-шатер с печкой Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Наша команда была «сборной солянкой» — собрались люди из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Кирово-Чепецка и даже из Ростова-на-Дону. Четыре парня (в том числе руководитель похода Олег Митрясов) и девять девчонок. Груз у них был, разумеется, полегче, чем у мужиков (около 20 кг против 30 с лишним у парней), но работать в походе девушкам приходилось по полной: переть свой рюкзак, тропить лыжню и каждый день ставить и снимать лагерь — растягивать большую палатку-шатер, дежурить ночью у печки, готовить на костре. А также заниматься заготовкой дров (без которых в зимнем походе не выжить). И если кололи дрова только мужики, то на «лесопилке» работали именно девчонки.

В шутку мы называли наш поход «передвижной исправительно-трудовой лагерь для девушек с трудным характером».

Без особых проблем группа поднялась за два дня по речке Луцоулье до Главного Уральского хребта и затем — на плато Маньпупунер. В тот день нам сказочно повезло с погодой: было солнечно и безветренно, все с удовольствием фотографировались возле 70-метровых каменных великанов. Казалось, и дальше наш поход будет таким же легким и приятным. Но Северный Урал суров и непредсказуем: здесь и летом может разгуляться ненастье, не говоря уже про зиму: на следующий день, когда мы вышли на хребет, началась пурга. А под ногами — фирн (твердый выветренный снег, скользкий настолько, что лыжи держат на нем с трудом). Пару раз ветер буквально сдувал нас со склона!

В такие минуты ответ на вопрос, мог ли быть ураган в ту ночь, когда дятловцы вылезли из палатки, очевиден.

Крепления «Азимут» развалились от мороза и нагрузок. «Бойцовские» крепления (екатеринбургского мастера Вячеслава Бойцова), напротив, выдержали все испытания. Фото: Виктория Левкова-Васильева

Как и в походе группы Дятлова, в нашем тоже произошла авария (к счастью, с гораздо менее трагичными последствиями): примерно на середине пути от Пупов к перевалу у одной из девушек на лыже от мороза и нагрузок лопнуло металлическое крепление. Остаться зимой посреди тайги без лыжи — это ЧП: повсюду глубокий снег. В лесу глубина сугробов достигала двух метров. Идти по нему без лыж невозможно. К счастью, у нас было запасное крепление, но как его поставить в таких условиях?

Чтобы хотя бы немного спрятаться от ветра, мы спустились в выветренную яму вокруг заснеженного деревца и сделали из рюкзаков укрытие, в котором девчонки организовали перекус. А парни тем временем занялись ремонтом. Как назло, крепление было посажено на эпоксидный клей, и ни один шуруп не выкручивался. Снять крепление с лыжи удалось только с помощью топора и какой-то матери. Ставить новое оказалось целой эпопеей: шурупы никак не хотели ввинчиваться в замерзший пластик. Все это — на холоде и пронизывающем ветре.

Меняя друг друга при ремонте, парни по очереди бегали в укрытие из рюкзаков, где девчонки отпаивали их чаем из термосов и обнимали, чтобы чуть-чуть согреть.

Ремонт занял больше часа. Встав на лыжи, группа устремилась в ближайший лес, где нас ждало спасение — дрова. Только разбив лагерь, мы смогли отогреться. Забегая вперед, скажу, что это был не единственный крупный ремонт в походе: вскоре надломилось крепление на другой лыже, мы прижали его металлической «шиной», и оно чудом продержалось почти до конца похода.

Чтобы попасть на перевал Дятлова, группе не хватило суток Схема: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Из-за аварии было потеряно полдня. Предыдущий план (идти до перевала Дятлова по хребту) уже не работал — было решено идти к нему напрямую через зону леса. При этом нам пришлось преодолеть еще пару перевалов, пройти по речкам Сульпе и Лозьве. Но погода преподнесла новый сюрприз: температура воздуха поднялась почти до ноля градусов, снег стал очень рыхлым и проваливался. Глубина лыжни местами достигала метра. Санки-волокуши, которые ехали за мной, часто застревали в ней, не доставая «дна».

Нашей целью было пробиться к наезженной снегоходной дороге, ведущей от базы Ильича до перевала Дятлова. Последний участок был самым тяжелым: мы шли со скоростью полкилометра в час — настолько глубоким был снег и густой — тайга. Чтобы пробить 8 километров лыжни, ушел почти целый день. На «буранку» мы выскочили уже вечером. В этой точке до перевала Дятлова оставалось каких-то 15 км. Но на следующее утро от Ауспии нас должна была забрать «вахтовка» (грузовик для перевозки людей) — иначе мы не успели бы на поезд. До точки выброски нам нужно было пройти еще 30 км. При всем желании на перевал мы уже не успевали. В темноте разбили лагерь, отметили 8 Марта остатками вкусностей, девчонки сварганили из печенья и сгущенки тортик.

На привале Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

В последнюю ночь дежурные встали в 3.30, остальная группа — в пять, в 6.30 мы уже стартовали, в 11.00 грузились в «вахтовку». Чтобы машина лучше шла по рыхлому снегу, водитель Володя спустил давление в шинах до 0,5 атмосферы и гнал что есть мочи (по 20-30 км в час). Он, кстати, тоже совершил свой маленький подвиг: еще при заброске туда у него пробило прокладку двигателя, друзья привезли ему запчасти, и он прямо там, на базе геологов, на морозе отремонтировал движок. Удивительные люди живут на Северах!

На вокзале в Ивделе мы встретили еще несколько групп туристов: кто-то ходил на Маньпупунер и обратно, кто-то — на перевал Дятлова. Таким безумным маршрутом, как мы, не шел никто. При этом перевал нам так и не покорился: чтобы попасть на него, нам не хватило суток. Анонсируя поход, его руководитель Олег Митрясов сказал: «У нас будет настоящий туризм: лыжи, палатка с печкой и очень долгий и трудный путь». Так оно и вышло. Перевал все еще ждет тех, кто не боится его покорить. И кто готов к этому.

Перед стартом Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Водитель Володя заказывает запчасти к машине по спутнику Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Пока мы путешествовали, он умудрился на базе геологов перебрать двигатель своего ЗИЛа Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

На привале Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Олег Помогаев, г. Москва Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Внутри палатки-шатра тепло благодаря титановой печке Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

В шатре удобно делать мелкий ремонт. Слева — руководитель группы Олег Митрясов Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Гитарист и по совместительству врач команды Андрей Петрищев Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Встречная группа туристов Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

На плато Маньпупунер Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

В лесу снег был такой глубокий, что иногда сани ехали по воздуху Фото: Андрей Гусельников, «URA.RU»

Вика из Ростова приехала на Урал, чтобы увидеть Маньпупунер и перевал Дятлова Фото: Виктория Левкова-Васильева

На просторах Главного Уральского хребта Фото: Виктория Левкова-Васильева