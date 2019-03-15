В Перми живодеры забирают животных «в добрые руки», оставляют их на улице и продают клетки

Несколько домашних питомцев заметили и спасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В социальных сетях обсуждают супружескую пару живодеров из Перми. Мужчина забирает животных вместе с клетками и аквариумами у хозяев, которые отдают питомцев «в добрые руки». Зверей он оставляет на улице, а его жена продает их клетки, сообщает группа «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ» во «ВКонтакте».

«На сайте Avito размещаются объявления в рубрике „Отдам в добрые руки“. Этот подонок звонит, договаривается и забирает питомцев вместе с клетками. Всех взятых животных подонок выкидывает, они погибают, а их клетки продает там же, на Avito! Приезжает за клетками с животными он сам. А продает клетки его жена», — говорится в сообщении.

Супруги не пускают в квартиру покупателей и выносят товар на улицу. С покупателями они встречаются у дома 14 на улице Фонтанной. Желающие приобрести клетки и аквариумы даже не подозревают, откуда они у продавца. Согласно информации в посте, сейчас супружеская пара живодеров продолжает размещать объявления на на сайте Avito только под другими именами. Также они меняют номера телефонов и районы города.

По словам автора поста, живодеры орудуют давно. Летом несколько домашних питомцев удалось заметить и спасти. А вот 15 марта была на снегу обнаружена замерзшая насмерть черепаха, панцирь которой покрылся льдом. Пользователи социальной сети пришли в ужас от описанных зверств. «Люди, откуда в вас столько злости и ненависти к животным?» — удивилась Евгения Алексеева. «Это что же такого сделали эти животинки этому убийце», — написала Валя Ноганова.