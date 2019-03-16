Экс-министр решил судиться с КПРФ из-за передачи мандата депутата Госдумы Грудинину

Коммунист решил оспорить в суде передачу депутатского мандата Павлу Грудинину Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ и министр спорта России (1999—2000 годы) Борис Иванюженков оспорил решение руководства партии о передаче мандата умершего Нобелевского лауреата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину.

Иск, как пишет РБК, подан по месту жительства — в Подольске, а ответчиком выступает КПРФ. По мнению истца, решение президиума партии нарушает его право быть избранным депутатом нижней палаты парламента. Аргументом станет закон «О выборах депутатов Госдумы», согласно которому при передаче мандата партия должна была сначала предложить его кандидатам из той же региональной группы, что и выбывший депутат, а уже потом — остальным коллегам. На выборах в Думу 2016 года Иванюженков и Грудинин были включены в региональную группу кандидатов по Московской области. Причем первый числился в списке под номером 6, а второй — под номером девять.

При этом истец утверждает, что дело не в его желании получить вакантный мандат, а в наличии в партии «других достойных людей», в то время как у Павла Грудинина «много нерешенных проблем», которыми тот и должен заниматься. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с ТАСС назвал иск «ерундой», подчеркнув, что партия имеет право передать мандат любому, кого сочтет нужным.