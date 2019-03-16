Гендиректор «Аэрофлота» рассказал, как пассажиры снижают стоимость авиабилетов

Опоздания пассажиров увеличивают стоимость авиабилетов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пунктуальность пассажиров при посадке в самолет ведет к снижению цен на авиабилеты. С таким заявлением выступил генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев.

По словам топ-менеджера, ожидание непунктуальных пассажиров создает «простой» самолета, а также сокращает время, за которое судно может перевезти людей и сделать оборот. Постоянные задержки рейсов из-за опоздавших приводили к тому, что вместо 12 часов в сутки самолеты проводили в воздухе по 10,5 часов. «Чем больше самолет летает, тем дешевле летный час и, соответственно, дешевле билеты для пассажиров», — приводит ТАСС слова Савельева.

Сейчас авиакомпания закрывает выход на посадку за 20 минут до вылета, и если к этому времени пассажир не пришел, он уже никуда не улетит. Жесткое соблюдение этого правила продемонстрировало положительный результат, подчеркнул гендиректор компании-перевозчика.