Ханбиев (слева) объяснил скандал трудностью перевода Ханбиев Магомед, Instagram

Депутат парламента Чечни, член партии «Единая Россия», экс-министр обороны Ичкерии Магомед Ханбиев опроверг свои слова о нелюбви к русскому народу. Он объяснил неоднозначные высказывания ошибкой перевода.

Ханбиев пояснил свою позицию в беседе с изданием screen-ad. «Русских он любит и даже общается с ними. А его слова просто неправильно перевели с чеченского языка», — уточнили в агентстве. «Даже когда я воевал, я принимал русских матерей и отцов, которые приходили сюда в поиске своих сыновей», — заявил Ханбиев.

Чеченский единоросс подчеркнул, что «никогда не говорил» о нелюбви к русскому народу. Скандал, разгоревшийся в соцсетях, он списал на трудности перевода. «Навальный это (видео, на котором Ханбиев якобы резко высказался о русских — прим.ред.) взял, переводил, как он хочет», — заявил депутат.

Ханбиев добавил, что он плохо относится только к русским «преступникам наподобие Шаманова». «А этих преступников, конечно, я не люблю», — резюмировал чеченский политик.

Скандал, напомним, разгорелся после жестких высказываний Ханбиева в своем Instagram. Чеченский единоросс якобы заявил, что «не любит русских», «не разговаривает на русском языке» и никогда не сдавался российским войскам. Ханбиев также назвал себя «сыном Ичкерии». Но в Чечне не поверили в подобные заявления, и тоже объяснили их трудностями перевода.

Получить комментарий Владимира Шаманова на момент публикации не удалось. Шаманов — военный и политический деятель, председатель Комитета по обороне Госдумы VII созыва. Во время Первой чеченской компании командовал оперативной группой седьмой гвардейской дивизии ВДВ. Выполнял боевые задания, в том числе смог штурмом взять село Бамут.