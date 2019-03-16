Госдума может лишить мандата депутата Белоусова, обвиненного во взятке в 3,5 млрд рублей

Для лишения депутата мандата силовикам достаточно еще раз обратиться в парламент Фото: Анна Майорова © URA.RU

Государственная дума РФ может лишить депутата от «Справедливой России» Вадима Белоусова его мандата, если поступит соответствующее ходатайство от правоохранительных органов. Об этом заявил глава комиссии нижней палаты по контролю за доходами депутатов и этике Отари Аршба.

«Это следователь решает», — отметил Аршба. «Вдруг он получил данные, что Белоусов хочет куда-то уехать или что-то скрыть», — пояснил глава комиссии по этике РИА «Новости». Он напомнил, что по просьбе Генпрокуратуры с депутата Госдумы Белоусова в прошлом году уже сняли неприкосновенность, и для лишения депутата мандата правоохранителям достаточно еще раз обратиться в парламент.

Адвокат по делу Белоусова Игорь Трунов в беседе с «URA.RU» заявил, что оснований для лишения его подзащитного мандата нет. «Подобные заявления непонятны мне из уст законодателя. Закон не читал что ли?» — удивился юрист. «У нас есть Конституция как основной закон и презумпция невиновности», — пояснил Трунов. По его словам, взятки, в которой обвиняют Белоусова, не было вовсе. «Взятка в три миллиарда — ее сложно передать, что это за сумка такая, в которую вместится такая сумма? Не было никакой взятки», — заявил адвокат депутата.

Белоусов являлся деловым партнером арестованного заочно экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В 2017 году он был объявлен в международный розыск по обвинению в получении взятки и подстрекательстве к клевете. Накануне Ленинский суд Екатеринбурга оставил депутата на свободе.

Ранее «URA.RU» сообщало, что, по версии следствия, Белоусов получил взятку 3,5 млрд рублей. 6 декабря 2018 года был он был лишен неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры. Белоусов челябинец, а избирался от Кировской области, но его привезли по подследственности в Екатеринбург, где занимаются его делом сотрудники СКР по УрФО.