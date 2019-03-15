Суд в Екатеринбурге отпустил депутата Госдумы, обвиненного во взятке в 3,5 млрд рублей

Белоусова отпустили на свободу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для депутата Государственной Думы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиненного во взятке в 3,5 млрд рублей. Суд не поддержал ходатайство следователей и оставил народного избранника на свободе — передает с места событий корреспондент «URA.RU».

Белоусов был лишен депутатской неприкосновенности 6 декабря 2018 года по запросу Генеральной прокуратуры. По версии следствия, в 2011—2014 годах он с подельниками получил от ЗАО «Южуралавтобан», которое контролировали в те годы, откаты за госконтракты на ремонт и строительство дорог. Дело Белоусова ведет 4-е следственное управление СКР. Белоусов — давний соратник, деловой партнер экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, с которым они вместе начинали бизнес в 90-х годах.

Во время суда депутат заявлял, что удивлен выдвинутым против него обвинениям. «Три миллиарда — это 100 миллионов долларов, куда я их дел?» — недоумевал он, комментируя журналистам свое уголовное дело во время перерыва в судебном заседании.