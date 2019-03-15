Адвокат назвал планы депутата Госдумы, обвиненного во взятке в 3,5 млрд рублей

Вадима Белоусова подозревают во взятке в 3,5 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Депутат от «Справедливой России» Вадим Белоусов, подозреваемый в получении взятки в 3,5 млрд рублей, после суда в Екатеринбурге хочет вернуться в столицу и продолжить работать в Госдуме. Об этом сообщил его адвокат Игорь Трунов.

«Мой подзащитный намерен вернуться в Москву и продолжить свою работу в Государственной думе», — пояснил Трунов РИА «Новости». Адвокат уточнил, что Белоусову было запрещено выезжать за границу.

Следственный комитет РФ подозревает лишенного депутатской неприкосновенности Белоусова в получении «откатов» от ЗАО «Южуралавтобан» за предоставление госконтрактов на ремонт и строительство дорог. 15 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга не поддержал ходатайство обвинения и оставил депутата Белоусова на свободе, сообщало ранее «URA.RU».

Белоусов являлся деловым партнером арестованного заочно экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В 2017 году он был объявлен в международный розыск по обвинению в получении взятки и подстрекательстве к клевете, уточняет RT.

Ранее «URA.RU» сообщало, что, по версии следствия, Белоусов получил взятку 3,5 млрд рублей. 6 декабря 2018 года был он был лишен неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры. Белоусов челябинец, а избирался от Кировской области, но его привезли по подследственности в Екатеринбург, где занимаются его делом сотрудники СКР по УрФО.