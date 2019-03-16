Два министерства спорят из-за реформы экзамена на водительские права

МВД и Минэкономразвития России не смогли решить спор о реформе экзамена на водительское удостоверение, которая подразумевает слияние «площадки» и «города». Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел для решения этого вопроса специально организовали согласительное совещание, но к единому знаменателю ведомства так не пришли.
«МВД России и Минэкономразвития России проведено согласительное совещание. По результатам которого разногласия между ведомствами остались неурегулированными. Внесение изменений в проект постановления МВД России не планирует», — заявили ТАСС в пресс-центре Министерстве внутренних дел. В МВД ранее предложили два экзамена заменить одним, уточняет радиостанция «Говорит Москва». В проекте постановления предусматривалось проводить проверку навыков управления автомобилем только в условиях реального дорожного движения. В МЭР раскритикоували этот вариант реформы экзамена. Ведомство напоминает, что в 2016 году были ужесточены требования к автошколам. На оснащение автодромов школы потратили порядка одного миллиарда рублей. В результате реформы учреждения могут столкнуться с недополученной выручкой.
По данным Межрегиональной ассоциации автошкол, всего 40-45% водителей сдают на права сразу, пишет телеканал 360. При этом 13-17% учеников проваливают экзамены три раза, а то и чаще.