США закупит 10 тысяч ракет для «противостояния России»

Пентагон планирует закупить более 10 тысяч ракет для конкуренции с Россией и Китаем. На эти цели минобороны США может потратить около 1,4 миллиарда долларов.
«США планирует закупить ракеты класса „земля-земля“ в ответ на усиливающуюся „конкуренцию великих держав“ — России и Китая», — сообщает американский портал Task and Purpose. Пентагон, по мнению агентства, планирует переориентироваться на точную наземную стрельбу, включив в проект бюджета на 2020 год покупку 10 193 управляемых ракет.
Проект бюджета Пентагона на 2020 год превышает рекорды последних десяти лет, напоминает RT. В следующем году американское минобороны предусматривает расходы в 718 миллиардов долларов.