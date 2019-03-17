16 марта 2019

США закупит 10 тысяч ракет для «противостояния России»

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 08:20
Размер текста
-
17
+
Флаги США, флаг сша
Пентагон делает акцент на противостоянии России и КитаюФото: unsplash.com © URA.RU

Пентагон планирует закупить более 10 тысяч ракет для конкуренции с Россией и Китаем. На эти цели минобороны США может потратить около 1,4 миллиарда долларов.

«США планирует закупить ракеты класса „земля-земля“ в ответ на усиливающуюся „конкуренцию великих держав“ — России и Китая», — сообщает американский портал Task and Purpose. Пентагон, по мнению агентства, планирует переориентироваться на точную наземную стрельбу, включив в проект бюджета на 2020 год покупку 10 193 управляемых ракет.

Проект бюджета Пентагона на 2020 год превышает рекорды последних десяти лет, напоминает RT. В следующем году американское минобороны предусматривает расходы в 718 миллиардов долларов.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...