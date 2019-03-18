Саудовский министр предостерег США от новых санкций против России

Министр призвал отказаться от санкций ради всемирного блага Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые антироссийские санкции ударят по всему миру, поэтому их нужно отменить. Так считает министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Россия — большой поставщик газа в Европу и нефти в Китай. «Если это (ввод очередного пакета санкций против России — прим. ред.) случится, это отразится на Европе, Китае и на всем мире», — цитирует министра телеканал «Царьград». В то же время Халид аль-Фалих подчеркнул, что его страна готова сотрудничать с российской стороной и работать над стабилизацией мирового нефтяного рынка.

В конгрессе США с февраля обсуждается новый пакет санкций, которые планируется направить против инвесторов в российские СПГ-проекты. Кроме того, в марте США из-за вхождения Крыма в состав России продлили введенные ранее антироссийские санкции, напоминает агентство Nation News. Позже, чтобы «противостоять дестабилизирующему поведению Кремля», санкции решили ужесточить, включив в черные списки еще шесть россиян и восемь компаний, отмечает «Национальная служба новостей»,.