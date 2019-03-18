Военные откопали танк Т-34 на границе Израиля и Сирии

Боевую машину реставрировал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские военные полицейские отреставрировали советский танк Т-34, который откопали на границе между Израилем и Сирией в районе Голанских высот. Об этом сообщил командир батальона военной полиции Рустам Нумахаджиев.

«Мы занимались оборудованием этого поста наблюдения и обнаружили закопанный танк Т-34. Танк был вкопан по башню, он с 1973 года, оказывается, здесь стоит», — цитирует телеканал 360 Нумахаджиева. По его словам, накануне 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне солдаты не смогли пройти мимо этой находки.

До 1967 года Голанские высоты входили в состав Сирии, напоминает агентство Nation News. В ходе Шестидневной войны с 5 по 10 июня 1967 года израильские войска заняли позицию. Тогда страны Варшавского договора поставляли вооружение и технику Сирии и Египту. По итогам войны Судного дня в октябре 1973 года стороны арабо-израильского конфликта заключили перемирие. В 1974 году Голанские высоты заняли миротворческие посты ООН.

В 2013 году силы ООН свернули миссию и покинули район из-за террористов. В 2018 году Сирия взяла под контроль граничащий с Израилем район, после чего российская военная полиция выставила на территории собственные посты.