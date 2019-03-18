В России не оказалось качественных сосисок

Все сосиски, которые проверили, не соответствуют ГОСТу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росконтроль проверил качество российских сосисок. В каждом из образцов пяти брендов эксперты выявили нарушения.

«В четырех из пяти образцов сосисок обнаружены ингредиенты, которые не указаны в составе», — сообщает Росконтроль. В частности, в некоторых сосисках нашли крахмал, частицы свинины и птицы, растительные компоненты. Все образцы, которые проверяли специалисты, оказались более жирными, чем это предписано ГОСТом. Все сосиски попали в черный список Росконтроля и не рекомендуются к употреблению.

Ранее Росконтроль проверил качество сметаны. Она оказалась в стране лучше, чем сосиски: только два из семи проверенных образцов не соответствовали ГОСТу, напоминает агентство Nation News.