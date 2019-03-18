После критики врио губернатора в Кургане заберут лицензии у двух управляющих компаний

В Кургане суд рассматривает вопрос об отзыве лицензий у двух управляющих компаний, в отношении еще одной готовятся документы. Об этом сообщил врио губернатора Зауралья Вадим Шумков на своей страничке во «ВКонтакте». Как пояснил «URA.RU» руководитель областной государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин, лицензии могут лишиться УК «Зауралье» и «Управдом».
«По „Зауралью“ документы переданы в прошлом году, в этом году — по „Управдому“. Арбитражный суд пока рассматривает их», — уточнил Чупахин. Однако возможно, что только отзывом лицензий руководители компаний не отделаются. «По части случаев, где очевидны злоупотребления с деньгами граждан, материалы переданы в правоохранительные органы», — сообщил Вадим Шумков.
Также глава региона отметил, что у «плохишей» нашлись защитники. «Пытались тормозить разбирательство или взывать в защиту руководителей отдельных управляющих компаний, за которыми десятки нарушений и „игры“ с деньгами тысяч граждан. Вопрос только один — надо определяться. „Замылить“ эту тему я не дам», — предупредил Шумков.
В то же время глава региона отметил, что требующие порядка жители сами не всегда выполняют обязательства и оплачивают коммунальные счета. «А это означает, что за них платят те, кто добросовестно гасит счета, включая пожилых людей», — отметил врио губернатора.