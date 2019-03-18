«Диссернет» внес три сборника главного тюменского вуза в черный список

Теперь все научные издания ТюмГУ могут подвергнуть проверке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сетевое сообщество «Диссернет» внесло три номера «Вестника Тюменского государственного университета» в черный список. Информация об этом появилась на сайте «Диссеропедия».

Ранее еще один научный журнал вуза был признан сетевым сообществом как слабый. «До определенного момента можно было расценивать попадание журнала в черный список как несистемную ошибку. Но попадание в черный список четыре из четырех выпущенных „Вестников“ говорит о серьезных проблемах в вузе, претендующем на лидерство среди российских и международных университетов», — считает источник «URA.RU» в околовузовских кругах. Он отмечает, что это только начало масштабной проверки. Теперь пристальному вниманию будет подвергнут весь массив журналов за последние три года, что может выявить и более серьезные нарушения.

Основную претензию «Диссернет» предъявляет к политике объединенной редакции, которая характеризуется как некорректная. Редакция допускает прием вместе со статьей готовых рецензий, накручивает индекс цитирования, не соблюдает необходимые сроки рецензирования; неоднократны примеры множественной публикации статей.

«Все претензии „Диссернет“ к журналам серии „Вестник ТюмГУ“ относятся к периоду 2015 года и до этого времени, они частично обоснованы, но носят преимущественно технический характер и будут устранены в ближайшее время. Мы благодарны общественности за внимательное отношение к научным публикациям ТюмГУ. Например, два университетских журнала „Acarina“ и „BRICS Law Journal“ вошли в международные библиографические базы данных „Web of Science“ и „Scopus“, т. е. экспертизу международного научного сообщества выдержали самого высокого уровня», — заметил в разговоре с корреспондентом проректор университета Андрей Толстиков.

ТюмГУ с 2015 года участвует в программе Минобрнауки «5-100». Цель проекта — усиление ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. Кроме того, на базе ТюмГУ проходят сессии по формированию концепции Научно-образовательного центра, о котором в своем майском указе говорил президент России.

«Диссернет» — вольное сетевое сообщество, основной задачей которого является проверка диссертаций на предмет различных нарушений, копипаста и плагиата.