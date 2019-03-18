Дом девушке пришлось восстанавливать самомтоятельно Фото читателя «URA.RU»

В Кургане девушке, оставшейся без родителей, после окончания школы достался дом бабушки, где нет даже окон. Просьба помочь с ремонтом к властям, по-видимому, останется без ответа, потому что положенный срок сирота пропустила.

Жительнице Кургана Екатерине уже исполнилось 28 лет, она воспитывает троих детей. Женщина рассказала «URA.RU», что после наступления совершеннолетия ей достался нежилой дом, где не было даже окон. «Мы с сестрой потихоньку сделали все сами. В 2012 году ходила в комиссию, они признали, что дом требует капитального ремонта. Я как раз родила ребенка, меня посылали из кабинета в кабинет, высшего образования у меня нет, разобраться во всем сложно, так ничего я и не добилась», — рассказала она. «Эти дети не понимают свои права, а опека зачастую халатно относятся к своим обязанностям», — высказал возмущение правозащитник Александр Андрюков, который рассказал «URA.RU» историю сироты.

Дом и сейчас нуждается в ремонте Фото читателя «URA.RU»

Екатерина вновь хотела обратиться за помощью к властям, однако по всей видимости, уже лишилась права на поддержку. «По современному законодательству, сирота имеет право на получение квартиры в случае, если не является собственником нормальной жилплощади. Если жилье аварийное, также принимается решение о постановке на учет. Государство разово выделяет деньги на ремонт жилья, это решение принимают органы самоуправления», — прокомментировала проблему детский омбудсмен в Зауралье Алена Лопатина. Она уточнила, что все возможности просчитываются до достижения ребенком 18-летия, однако бывают и «сбои в системе», с которыми омбудсмен готова разбираться лично. «Она могла обратиться до 23 лет», — уточнила Лопатина. По истечении этого срока, по словам омбудсмена, восстановить право на получение жилья можно лишь через суд.

В Зауралье в очереди на жилье сейчас стоят порядка двух тысяч детей-сирот, из них более 800 имеют на руках неисполненные судебные решения.