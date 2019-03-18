ФАС направил в полицию и Генпрокуратуру материалы дела челябинского губернатора

ФАС все-таки счел антиконкурентными отношения южноуральских властей с дорожниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Федеральная антимонопольная служба РФ на заседании 18 марта объявила об антиконкурентных соглашениях в Челябинской области: между губернатором Борисом Дубровским, миндортрансом региона и АО «Южуралмост», а также между двумя последними. Все материалы дела будут направлены в МВД и Генпрокуратуру, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ФАС.

По данным ведомства, благодаря антиконкурентному соглашению с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на ремонт и строительство дорог в области заключались с АО «Южуралмост». ФАС считает, что незаконно были заключены 10 контрактов на 2,4 млрд рублей.

«Отрасль дорожного строительства в Челябинской области долго остается монополизированной. Решение по делу в ближайшее время будет направлено в МВД и Генеральную прокуратуру. Ждем соответствующей реакции от указанных ведомств», — прокомментировал решение статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

В АО «Южуралмост» попросили направить письменный запрос. «Будем продолжать отстаивать свою правоту в законном порядке», — прокомментировал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

ФАС России 30 августа 2018 года объявила о возбуждении дела о картельном сговоре на 29 тендерах стоимостью восемь млрд рублей в отношении челябинского губернатора Бориса Дубровского, миндортранса региона и АО «Южуралмост». Антимонопольщики полагают, что лоты аукционов на ремонт и строительство дорог в регионе «укрупнялись для ограничения конкуренции», а заявки посторонних компаний «незаконно отклонялись». В пресс-службе губернатора Дубровского сразу заявили, что власти действовали в рамках законодательства, и выразили заинтересованность в установлении истины.

25 февраля ФАС утвердила заключение об обстоятельствах дела. Комиссия ведомства усмотрела нарушение ст. 16 [запрет на ограничивающие конкуренцию согласованные действия органов госвласти субъектов РФ] и п. 1 ч.1 ст. 17 [координация организаторами торгов действий их участников] Закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела отложили, чтобы фигуранты могли привести аргументы в пользу своей невиновности.