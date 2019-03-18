Представителя Минобороны в Миассе, задержанного ФСБ за взятку, подвела любовь к роскоши

Поводом для внимания силовиков к представителю Минобороны РФ в Миассе в Челябинской области стало дорогое недвижимое имущество у самого военного и у его родственников. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. За офицером установили наблюдение, и при получении взятки в 750 тыс. рублей представитель Минобороны был задержан сотрудниками ФСБ.
«Установлено, что у начальника военной приемки и его ближайших родственников в собственности имеется дорогостоящая недвижимость, — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ. — Офицер через своего подчиненного ежемесячно получал от руководства коммерческой организации до 750 тыс. рублей за общее покровительство и невоспрепятствование нормальной работе предприятия». При получении от коммерсанта очередной суммы военный был задержан.
Как сообщало «URA.RU», задержанный отвечал за всю военную приемку в Миассе — он проверял комплектность продукции, качество и документацию. Он был задержан на территории государственного ракетного центра имени Макеева, хотя взятку получил от представителя сторонней организации, связанной с оборонной отраслью.
В отношении офицера возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), а его подчиненного — по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).