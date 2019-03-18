В Екатеринбурге началась проверка по фактам участия студентов в молебне за «долги» по физкультуре. «Православное сердце не могло не откликнуться»

Андрей Гусельников © Служба новостей «URA.RU» 18 марта 2019 в 15:12 Размер текста - 17 +

В епархии печалятся о раздувании конфликта Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Битва за храм В горном университете Екатеринбурга началась проверка по информации, опубликованной в «Новой газете» и паблике «Типичный Екатеринбург», о том, что студентов вуза приглашали принять участие в молебне за строительство храма Святой Екатерины в обмен на закрытие пропусков по физкультуре. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе учебного заведения. «В Горном университете исключен подобный процесс сбора студентов на какие-либо мероприятия, — заявила агентству начальник информационного управления вуза Татьяна Салова. — Мы приветствуем активность ребят на мероприятиях университета и города, но только на добровольной основе. По данной ситуации в университете пройдет внутренняя проверка». Получить комментарий фонда Святой Екатерины не удалось. Зато ситуацию прокомментировала руководитель пресс-службы екатеринбургской епархии Анжела Тамбова (заметив, что высказывает свое личное мнение). Статья по теме Тем, кто вышел за храм в Екатеринбурге, обещали «царствие небесное» «У меня ощущение, что конфликт раздувается искусственно. И я печалюсь, что авторы некоторых СМИ явно пришли на молебен не осветить событие, а с желанием опорочить его. Они не увидели воодушевления, не поняли сути молебна, не почувствовали благодать, на которую любое православное сердце не могло не откликнуться. Они отыскали в многотысячном собрании двадцать студентов, которые якобы пришли по разнарядке. В их публикациях значится, что пришли две тысячи молящихся (тогда как с коптера насчитали восемь тысяч участников — прим.ред.). Накануне молебна в выпуске «Эха Москвы» мы услышали бездоказательную информацию о якобы сборе бюджетников за 300 рублей. Причем авторы информации не обратились ни в епархию, ни в фонд Святой Екатерины, не попросили комментарий». По словам Тамбовой, за всем этим видится недобрый умысел. «Такое ощущение, что некоторые СМИ подходят к теме со своим политическим лекалом, за которым теряется главный смысл всего происходящего: Бог есть любовь, и вчерашний молебен был об этом», — пояснила Анжела. Представитель епархии также сочла своим долгом заступиться за студентов, которых коснется проверка в вузе. «Меньше всего хотелось бы, чтобы молебен стал причиной их преследования, также как храм не должен быть причиной раздора», — заявила Тамбова. Студенты слили в Сеть переписку с зампредседателя профсоюза Наринэ Медянниковой, приглашавшей на молебен за долги по физкультуре Скиншот: паблик «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте»