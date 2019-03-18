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Иск прокурора Челябинской области к парламенту региона начали рассматривать в суде

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 15:45
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Комиссия регионального отделения Единой России по обманутым дольщикам и вкладчикам. Челябинск, янов николай
Николай Янов рассорил прокуратуру и Заксобрание Челябинской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Декларационная кампания

Центральный районный суд Челябинска начал рассматривать по существу иск прокурора области к Заксобранию региона о лишении депутатского мандата гендиректора строительной фирмы «Артель-С» Николая Янова. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе суда.

«Иск подан в защиту интересов Российской Федерации, о признании бездействия незаконным и устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Судебное заседание назначено на 15 апреля», — пояснили «URA.RU» в суде.

По мнению прокуратуры, Янов нарушил законодательство, указав в декларации недостоверные данные и скрыв крупный бизнес за рубежом. «Пусть решает суд, — заявил агентству председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш. — Янов нам представил все нужные документы, и мы убедились, что нарушений нет».

Сам Николай Янов ранее сообщил, что покинет Заксобрание досрочно и сдаст мандат, чтобы осенью участвовать в выборах в райсоветы Челябинска. По данным «URA.RU», это произойдет до следующего заседания суда, во время приема заявлений на праймериз «Единой России».

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