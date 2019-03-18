Лоза сравнил приглашение звезды 90-х в Пермь с любовью к Сталину

Юрий Лоза увидел ностальгию в музыкальных вкусах россиян Фото: личная страница Юрия Лозы в Facebook

Композитор Юрий Лоза прокомментировал недовольство жителей Перми концертом Марины Хлебниковой по случаю юбилея Крымской весны. По мнению Лозы, организаторы шоу по-прежнему любят привозить в российские города звезд старой волны из-за ложной ностальгии публики по СССР и девяностым.

В разговоре с «URA.RU» Лоза отметил, что желание промоутеров привозить «звезд из девяностых» — неслучайная вещь. Композитор уверен, что организаторы играют на ностальгических чувствах людей, а зрители в данном случае мыслят так же, как люди, которые «хотят восстанавливать памятники Сталину». «Люди сейчас идеализируют не только Сталина, но вообще всю „ту“ жизнь — кто-то советский период, кто-то лихие девяностые. Сейчас по стране ездит аж четыре состава „Самоцветов“ с песнями про БАМ и везде собирают полные залы — всё из-за ностальгии людей. А настоящие бамовцы вам расскажут, как их кинули, как они живут в бараках», — подчеркнул Лоза.

Лоза отметил, что логичнее праздновать воссоединение в самом Крыму: «Я сам пару лет назад выступал в Севастополе. В других городах [не в Крыму — прим. ред.] гулянья уместны, если только их с Крымом связывают какие-то особенные отношения, есть города-побратимы, например», — заключил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что певица Марина Хлебникова выступит в Перми за 800 тысяч рублей в рамках праздника, посвященного юбилею Крымской весны. В городских пабликах во «ВКонтакте» пермяки возмутились гонораром артистки и самим фактом ее привоза — по мнению комментаторов, певицу уже подзабыли.