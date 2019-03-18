Артюхов усилил экономический блок и ввел новую высокопоставленную должность

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов создал в департаменте экономики Ямала новую должность первого заместителя департамента. Пост занял известный в регионе финансист Руслан Юсупов, который до этого являлся заместителем мэра города Муравленко по экономике и финансам.
В пресс-службе правительства ЯНАО пояснили, что новая должность была введена из-за того, что возросла сфера ответственности и нагрузка на департамент. После реформы правительства ЯНАО департаменту экономики перешла часть полномочий департамента агро-промышленного комплекса.
Руслан Юсупов с отличием окончил финансовый факультет Тюменского государственного университета. Работать начал в Муравленко в 2000 году ведущим специалистом, затем возглавил отдел муниципального казначейства. Под его руководством начато формирование структуры муниципального казначейства Муравленко. Работал в Счётной палате ЯНАО, в региональном департаменте финансов. С 2012 года, был замом главы Муравленко.
В пресс-службе правительства отмечают, что «под его руководством Муравленко дважды становился победителем Всероссийского конкурса „Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами“. В период работы Руслана Юсупова муниципалитету присвоена 1 степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в рейтинге муниципальных образований в ЯНАО».