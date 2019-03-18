У заместителей главы Хабаровского края прошли обыски из-за дела о многомиллиардных хищениях

В кабинетах заместителей главы Хабаровского края Сергея Фургала прошли обыски. Действия правоохранителей связаны с уголовным делом о махинациях в лесной промышленности.
«Следственные действия прошли в кабинете заместителя председателя правительства, министра финансов Александра Кацубы, первого заместителя председателя Игоря Аверина, заместителя председателя правительства по социальным вопросам Наталии Пудовкиной и министра экономического развития Виктора Калашникова», — передает РАПСИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, обыски связаны с махинациями в лесной промышленности. Следствие полагает, что бывший первый зампред правительства Василий Шихалёв использовал полномочия для продвижения интересов ООО «Азия Лес» Александра Пудовкина: лоббировал интересы бизнесмена, чтобы завод компании по глубокой переработке древесины был включен в перечень приоритетных проектов. Сейчас против Шихалева возбуждено дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Действия Пудовкина квалифицированы по статье 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Своими действиями подозреваемые могли причинить ущерб бюджету на более чем 10,7 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Фургал — главный претендент на место Владимира Жириновского в ЛДПР. Он возглавляет Хабаровский край с осени 2018 года. До этого был депутатом Госдумы.