Челябинский губернатор Борис Дубровский вызван в Москву

Борис Дубровский отправится в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Челябинский губернатор Борис Дубровский во вторник улетает в Москву. Он будет участвовать в мероприятиях, посвященных подготовке к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, которые пройдут в столице Южного Урала, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Федечкин.

В Челябинске обсуждается версия о вызове Бориса Дубровского в администрацию президента в связи с озвученным 18 марта решением ФАС России по делу о картельном сговоре в регионе. ФАС обвинила губернатора в заключении антиконкурентного соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта области и компанией «Южуралмост», в результате чего за четыре года частная фирма получила более 90% всех контрактов, десять из которых, на сумму 2,4 млрд рублей, незаконные. Теперь материалы будут направлены в МВД и Генпрокуратуру.

«Вылет [Дубровского в Москву — прим. ред.] никак не связан с обнародованным сегодня решением ФАС», — подчеркнул Федечкин.

Решение ФАС озвучено в момент консультаций в администрации президента о позиции федеральных властей на выборах губернатора Челябинской области. Борис Дубровский, чьи полномочия истекают в сентябре 2019 года, заявлял, что при поддержке руководства страны хотел бы переизбираться на второй срок. Однако газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что Дубровский рискует не получить одобрения Кремля.

О подозрении на картельный сговор в Челябинской области впервые ФАС сообщила в августе прошлого года, начав проверку 29 тендеров на восемь млрд рублей. Лоты аукционов на ремонт и строительство дорог в регионе «укрупнялись для ограничения конкуренции», а заявки посторонних компаний «незаконно отклонялись».