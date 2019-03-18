Звезда 1990-х приехала поздравить пермяков с пятилетием присоединения Крыма к России Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Перми оскорбили певицу Марину Хлебникову и организаторов концерта, прошедшего в честь воссоединения Крыма с Россией. Горожане высказали мнение в городских сообществах во «ВКонтакте».

«Я очень даже за праздники, если они действительно таковые, и за то, чтобы приглашать артистов, но действительно хороших, а не вышедших в тираж бездарностей», — написала Анастасия Сазина. «Нахлебники притащили Хлебникову», — посчитал Михаил Гросс. «За 800 косарей почему бы не поскакать часок», — написал Дмитрий Иконников.

Команда звезды опубликовала в официальном instagram-аккаунте сториз с концерта. На записях видно, что многие встречают артистку приветливо, танцуют и подпевают.

Ранее сообщалось, что певица была приглашена пермскими властями для выступления на концерте, посвященном пятилетию со дня вхождения Крыма в состав России. Пермяки заявили, что гонорар в 800 тысяч рублей резко завышен. С горожанами не согласился продюсер Иосиф Пригожин. Позже музыкант Юрий Лоза заявил, что приглашение на праздник звезды из 1990-х — ностальгия, схожая с любовью к Сталину.

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU