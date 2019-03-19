В Киеве бывшего полпреда Путина заочно приговорили к 13 годам тюрьмы

Киевский суд заочно приговорил Олега Белавенцева к 13 годам тюрьмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В понедельник, 18 марта, в Киеве суд заочно приговорил к 13 годам тюрьмы бывшего полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева. Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Белавенцев, как отмечается, признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в подстрекательстве к госизмене и ведении агрессивной войны против страны. Луценко уверен, что экс-полпред главы государства в феврале и марте 2014 года, будучи в сговоре с российскими властями, поспособствовал тому, что Крым вернулся в состав РФ. За это суд приговорил политика к 13 годам лишения свободы, пишет «Национальная служба новостей».

Крымский федеральный округ был преобразован в Южный федеральный округ в 2016 году указом президента РФ Владимира Путина. Полномочный представитель главы государства в КФО был назначен полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе. В июне 2018 года он был освобожден от должности.