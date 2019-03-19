Чиновник назвал «чистейшей воды аферой» историю с девочкой, которую затравили из-за письма Путину

Школьница просила прислать ее семье мини-трактор и мотоблок для огорода Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков назвал письмо 12-летней девочки из деревни Томсино Псковской области президенту РФ Владимиру Путину аферой. По его словам, семье девочки никто из односельчан не угрожает. Аудиозапись с комментарием чиновника опубликовал Telegram-канал Baza. Дата разговора не уточняется.

«Там чистейшей воды афера… Как можно загнобить семью, у которой есть автомобиль? У которой двое работающих. У которой интернет и все прочее», — заявил Курсенков. По его словам, мать девочки в администрацию «ни с одним вопросом» не обращалась. Предоставить семье помощь невозможно из-за того, что они прописаны в Ленинградской области, откуда переехали в Томсино.

Чиновник рассказал, что у матери 12-летней девочки, которая обратилась к президенту, много долгов. Только задолженность по счетам за ЖКХ составляет 370 тысяч рублей. Курсенков отметил, что когда-то женщина была индивидуальным предпринимателем и занималась логистикой. Также у женщины есть еще одна дочь, которую она оставила в приюте в Ленинградской области. «Там за этой дамой тянется все и вся. А виноваты местные жители», — комментирует чиновник.

Курсенков заявил, что семье девочки, написавшей Путину письмо, никто из односельчан не угрожает. А из-за постов в социальных сетях, в которых пользователи осуждают жителей за то, что те «загнобили девочку», местные «собирают бунт». Сам чиновник рассказал, что планирует ехать «разбираться» и «успокаивать» население.

Ранее «URA.RU» сообщало, что семья обратилась к журналистам с жалобой на травлю со стороны односельчан. Следственный комитет провел проверку, в ходе которой информация об угрозах семье из деревни Томсино Псковской области не подтвердилась. Распространяемую СМИ информацию о травле семьи СКР назвал фейковой.

Напомним, что 12-летняя девочка написала президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросила прислать ее семье мини-трактор и мотоблок для огорода, чтобы было «больше грядок». На жизнь семьи обратили внимание журналисты «Радио Свобода». После сюжета маме с дочкой стали приходить посылки и денежные переводы. Семье удалось собрать 90 тысяч рублей, что разозлило соседей.